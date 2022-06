Badminton: ai provinciali l'Alba Shuttle fa il pieno di vittorie

Nella palestra “Montessori“ si sono svolti i campionati provinciali under 17 e assoluti di badminton. In un clima di sano agonismo nella categoria under 17 sono da segnalare l’esordio con una brillante vittoria nel singolo maschile di Federico Cagnasso e nel doppio femminile di Carolina Cirio e Petra Feciale, quest’ultima vincitrice anche nel singolo sulla compagna di squadra Arianna Vignola. Nella categoria assoluta Jakub Boero porta a casa due titoli nel singolo maschile e nel doppio con Giuseppe Monchiero. Nella categoria femminile bel titolo per Sofia Protto che vince anche nel doppio insieme a Ilaria Fornaciari che a sua volta conferma le sue qualità di giocatrice di doppio dominando anche nel misto insieme a Leonardo Fava.



Al termine delle gare, il governatore del Piemonte Alberto Cirio ha premiato i vincitori. Alba Shuttle badminton si conferma come squadra di livello nazionale, grazie anche al premio ottenuto quest’anno dalla Federazione Italiana Badminton come “Club d’eccellenza“.