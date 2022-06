Volley A2/F: altri addii in casa Lpm Bam Mondovì. Il Puma saluta Molinaro e Trevisan

E' un Puma che sta cambiando decisamente "pelle"! In attesa dei primi colpi in entrata, l'attenzione di questi giorni è soprattutto su alcune ufficialità in uscita. Dopo gli addii con Leah Hardeman, Veronica Taborelli e Maria Luisa Cumino, la Lpm Bam Mondovì oggi ha ringraziato e salutato altre due protagoniste della formazione che appena due settimane fa ha sfiorato la promozione in A1.

Non faranno infatti parte della nuova Lpm anche la centrale Beatrice Molinaro, così come la schiacciatrice Francesca Trevisan. Di seguito il messaggio della società della presidente Alessandra Fissolo:

Confermato coach Solforati, nelle prossime settimane verranno svelate le pumine che comporranno la rosa della LPM BAM Mondovì 2022-2023. Prima però vogliamo ringraziare e salutare queste splendide atlete, che hanno dato tanto alla nostra squadra.

Grazie a Beatrice Molinaro, per due anni in #rossoblu, che si è fatta apprezzare anche fuori dal campo per il suo grande cuore.

Grazie a Francesca Trevisan, che si è fatta trovare pronta, anzi prontissima, in un momento di certo non facile!Un “in bocca al lupo” a tutte voi: ci avete regalato tantissime emozioni!