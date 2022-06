Conclusi con successo i progetti “Io e l’ambiente” e “Ceva nella storia” all'istituto "Momigliano"

Si sono conclusi con la fine dell’anno scolastico due importanti progetti scolastici, “Io e l’ambiente” e “Ceva nella storia”, voluti e coordinati dalle referenti del Piano dell’offerta formativa Mariarosa Mazzone e Franca Ascheri.

L’ottica è stata quella di coinvolgere associazioni ed esperti attuando progetti didattici proficui, di scambio e arricchimento educativo, tra scuola e territorio, ma proponendo anche una necessaria visione di collaborazione tra ordini di scuola.

Il progetto “Io e l’ambiente” ha coinvolto gli alunni dell’infanzia, della primaria e della secondaria di Ceva. Nei tre ordini di scuola sono intervenuti gli esperti dell’associazione Proteo e l’assessore all’ambiente Garelli, che hanno illustrato in classe il problema dei rifiuti e della raccolta differenziata facendo poi sperimentare sul territorio quanto spiegato. Inoltre hanno invitato i ragazzi all’iniziativa “Spazzamondo”.

I bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria hanno inoltre contribuito ad aumentare il verde della propria città con la piantumazione di 7 alberi nel prato adiacente la palestra della scuola primaria. I carabinieri forestali, che si ringraziano per il prezioso contributo, hanno illustrato ai bambini l’importanza delle piante per la vita del pianeta e dell’uomo e spiegato loro come prendersene cura.

Il progetto si è concluso con l’esposizione alla manifestazione cebana “LaPrima” di elaborati e prodotti sulla salvaguardia dell’ambiente e il contrasto ai cambiamenti climatici,

Il Progetto “Ceva nella storia” si è svolto invece in collaborazione con l’omonima Associazione e con la fattiva partecipazione di alcuni suoi componenti. Nello specifico gli interventi sono stati a cura di Barbara Florio, Romano Raineri e Silvana Benedicti.

Ha previsto incontri in classe, avvenuti negli ordini di scuola dell’infanzia e della primaria, in particolare per raccontare la Leggenda della “Fata del forte”, sulla quale I bambini hanno poi preparato disegni e cartelloni.

Gli alunni della scuola media hanno invece conosciuto, grazie ad uscite sul territorio e con l’aiuto degli esperti, aspetti importanti della storia e dell’architettura del centro storico di Ceva, rielaborando poi in classe in vario modo, scritto e grafico, il materiale raccolto.Tutto il materiale prodotto dai tre ordini di scuola è confluito ed è stato esposto nella Mostra della maniferstazione “La Prima”.

Uno degli aspetti più interessanti del progetto è stata la parte in cui gli alunni delle classi seconde della secondaria di primo grado hanno fatto da ciceroni alle prime, ripercorrendo il percorso storico – culturale effettuato e spiegando ai compagni più piccoli, così come quelli delle prime medie hanno poi fatto per I bambini di quarta e quinta elementare.

Insomma I progetti, molto apprezzati dai ragazzi, sono dunque partiti dal presupposto per cui il locale è una dimensione potenzialmente attiva nei processi di sviluppo, degli alunni e del territorio stesso, che, collaborando, generano un circolo virtuoso e permettono quella permeabilità tra scuola e contesto, così centrale nei processi educativi.