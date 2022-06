Inaugurato a Madonna delle Grazie il parco giochi dedicato ad Ettore "che ha combattuto tanto ed è volato in cielo troppo presto"

E' stato inaugurato oggi, sabato 4 giugno, in un clima di grande emozione e commozione, alla presenza di tanti amici, enti associazioni, autorità civili e religione, il ParkEttore, il parco giochi dedicato al piccolo Ettore, a Madonna delle Grazie, diventato reale grazie alla generosità di tantissime persone. Ettore è volato in cielo a 20 mesi, portato via da una malattia genetica rarissima.

Scivoli e giochi accessibili a tutti, e anche una pedana inclusiva: il progettato è stato pensato affinché potessero giocare insieme bimbi e ragazzi con esigenze diverse e di ogni età.

I pannelli sono stati disegnati da mamma Gloria e papà Matteo e sono tutti ispirati ad elementi del cielo, per salire fino a Ettore e poi scendere giù, ma il parco è frutto della collaborazione con l’architetto Luca Massimino l’impresa Nober.

"Il primo grazie e per Ettore." - ha detto Gloria Lerda - "Senza di lui tutto questo non sarebbe accaduto. È lui che vi ha portato qui è vi ha fatto donare per poter realizzare tutto questo. Grazie a tutti, alle nostre famiglie, ai cittadini, a chi stamattina alle 6 era qui a finire di montare tassellare pulire, grazie a tutti".

"Un anno fa salutavamo Ettore, oggi siamo qui a ricordarlo con gioia perché un parco giochi è la vita, è un posto dove essere felici" - ha dichiarato con commozione il sindaco di Cuneo, Federico Borgna - "Possiamo solo dire grazie a Ettore e alla sua famiglia: tirare fuori una cosa così bella da tanto dolore e il più bel messaggio che possiamo portarci a casa".

“Questa inaugurazione è una situazione esplosiva nel senso bello del termine. Grazie per quello che ci avete insegnato” - ha affermato Enrico Collidà in rappresentanza di Fondazione CRC.

Questo parco è la prima parte di un più ampio progetto che coinvolgerà la parrocchia d Madonna delle Grazie.