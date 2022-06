L'esercito arancione di Spazzamondo dal monregalese e alla Val Tanaro [FOTOGALLERY]

Un'onda arancione ha colorato ben 184 comuni della Granda in occasione di della seconda edizione di "Spazzamondo", iniziativa organizzata in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, dalla Fondazione CRC, in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI e Cooperativa Erica, organizza per il secondo anno consecutivo una grande campagna per raccogliere i rifiuti abbandonati in provincia di Cuneo.

MONDOVI'

Quasi 200 partecipanti nel comune di Mondovì armati di pinze e sacchetti hanno ripulito Breo e il centro della città: bambini, famiglie e tanti studenti e anche una bimba che non ha ancora un mese di vita.

Sono stati riempiti un cassone di Rsu, un cassone di vetro e oltre dieci sacchi di plastica e lattine.

Le operazioni hanno interessato in particolare Viale Durando, sui bordi dei giardinetti di Via Cornice e Villa Nasi, nel viale di Gherbiana, nel posteggio di Piazza Repubblica. In totale sono stati raccolti 70 kg di sacchi, plastica, lattine; 100 kg di vetro e 400 kg di indifferenziata

"Grazie a tutti e a tutte!" - dicono dal comune - "Il futuro del nostro pianeta è nelle vostre mani."

SAN MICHELE MONDOVI'

Anche San Michele Mondovì comunità attenta e unita per il bene di tutti e dell'ambiente.

"Il paese ha risposto bene all'iniziativa ed abbiamo avuto un ottimo risultato." - dichiara il sindaco di San Michele Mondovì, Domenico Michelotti - "Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno partecipato, gli adulti e soprattutto i bambini. È molto significativa la loro presenza e ci fa sperare in un futuro più attento e con meno impatto ambientale. Un ringraziamento particolare lo faccio alla Fondazione Crc per l'ottima iniziativa che sensibilizza ed incentiva la pulizia, la raccolta differenziata e l'ecologia. Grazie infine a tutti coloro che ci hanno aiutato all'organizzazione dei vari momenti della mattinata".

ROCCAFORTE MONDOVI'

CIGLIE'

Tantissimi bambini anche a Cigliè sono scesi in campo per l'ambiente.

ROCCA DE' BALDI

Anche il Comune di Rocca de' Baldi ha aderito alla seconda edizione della manifestazione, con una 30ina di partecipanti. Dal sindaco, Bruno Curti, un particolare grazie a tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa e alle prof. Sabina Cervella e ad Ilaria Fontana.

VILLANOVA MONDOVI'

A Villanova Mondovì per illustrare la campagna di Spazzamondo, che ha coinvolto giovani, adulti e famiglie, uniti dalla voglia di prendersi cura dell'ambiente e del territorio, anche le telecamere del Tgr Piemonte.

GARESSIO

Una sessantina i partecipanti, in primis i ragazzi delle scuole, insieme ai gruppi nelle frazioni di Trappa e Cerisola.

NUCETTO

LESEGNO

25 partecipanti i volontari che hanno aderito all'iniziativa nel comune di Lesegno, raccogliendo circa 150/200 kg di materiale tra plastica, lattine e altri rifiuti.

FRABOSA SOTTANA

FARIGLIANO

Una numerosa delegazione di Farigliano ha partecipato a questo evento, tra i cittadini attivi per l’ambiente era presente il consigliere della Fondazione CRC Mirco Spinardi.

L’Amministrazione Comunale ringrazia sinceramente tutti i concittadini presenti e la Panetteria Tutta Colpa del Lievito per il gradito omaggio (focaccia e pizza) che ha permesso di consumare un aperitivo a tutti i partecipanti.