Più di 50 i volontari in campo a Vottignasco per "Spazzamondo"

Si è svolta sabato 4 giugno l'edizione 2022 della Manifestazione "Spazzamondo" organizzata dalla Fondazione CRC in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI e Cooperativa Erica, per il secondo anno consecutivo una grande campagna per raccogliere i rifiuti abbandonati in provincia di Cuneo.

Come già lo scorso anno, il comune di Vottignasco ha partecipato all'iniziativa. Oltre 50 i volontari, grandi e piccini, che hanno contribuito a rendere più pulito l'ambiente del nostro comune raccogliendo circa 60 Kg di rifiuti. A tutti i partecipanti va un sentito ringraziamento in particolare agli ragazzi più giovani che hanno aderito con entusiasmo coinvolgendo i loro genitori, al gruppo ACSTE Protezione civile e Cavallo per il consueto supporto e al Consorzio SEA per il rapido ritiro di quanto raccolto.