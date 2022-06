Myfoglio lancia la promo per i forfettari con il passaggio alle fatture elettroniche

Dopo il via libera da parte dell’Unione Europea, nel 2022 arrivano una serie di misure fiscali per l’attuazione del PNRR. Una delle novità indicate dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile del DL 36/2022 è l’obbligo della fattura elettronica per le patite IVA in regime forfettario, ovvero per tutti i contribuenti soggetti alla flat tax.

Rimangono esclusi solo i forfettari che nell’anno precedente hanno conseguito compensi e ricavi fino a 25.000 euro, una soglia che consente di essere esonerati da tale obbligo fino al 31 dicembre 2023. Per tutti gli altri professionisti in regime forfettario, invece, dal 1° luglio 2022 diventa necessario emettere le fatture elettroniche per la cessione di beni e la prestazione di servizi.

I documenti fiscali devono inoltre essere inviati telematicamente al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Questo sistema informatizzato verifica la presenza dei dati obbligatori all’interno delle fatture elettroniche, inoltre controlla il codice destinatario del cliente, la partita IVA del fornitore e quella del committente o cessionario.

Per compilare la fattura elettronica serve dunque un pc, un tablet o uno smartphone, oltre a un programma che permetta la compilazione del documento fiscale in formato XML.



Gestionale myfoglio: il software per forfettari gratuito per tutto il 2022

Per creare le fatture elettroniche è possibile usare i programmi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure scegliere software privati più completi e semplici da utilizzare.

Una soluzione arriva da myfoglio, un gestionale cloud pensato appositamente per le esigenze di professionisti, microimprese, PMI, freelance, artigiani ed esercenti.

Per supportare i titolari di partita IVA che devono adeguarsi entro il 1° luglio al nuovo obbligo di fatturazione elettronica, myfoglio propone il suo software cloud gratuito a tutti i contribuenti per quest’anno, basta registrarsi entro il 31 dicembre 2022 usando il codice promo FORFETTARI2022.

Si tratta di un’offerta per usufruire della versione premium del gestionale senza pagare nulla, con la possibilità di rinnovare a un prezzo ridotto per continuare a utilizzare il programma anche dopo la scadenza della promozione.

Software come myfoglio offrono tanti vantaggi ai forfettari, a partire dalla creazione di fatture elettroniche in modo semplice e veloce, senza perdere tempo con gestionali complessi e difficili da usare.

Inoltre, le fatture elettroniche su myfoglio possono essere inviate Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, con la possibilità di essere archiviate per i successivi 10 anni, come richiesto dalle norme di legge.

Rispetto ai programmi dell’Agenzia delle Entrate gestionali come myfoglio offrono non solo un’interfaccia moderna e intuitiva, ma anche tante funzionalità aggiuntive per semplificare la burocrazia dei professionisti.

In particolare, è possibile utilizzare lo stesso software per gestire preventivi, note di credito, proforma, bolle di trasporto e molti altri tipi di documenti, una vera e propria soluzione all-in-one per modernizzare la gestione della propria attività anche senza competenze informatiche.



Fatture elettroniche per forfettari: con myfoglio si gestiscono anche dallo smartphone

Il nuovo Fisco digitale sta diventando sempre di più una realtà in Italia, informatizzando i rapporti con i contribuenti per una maggiore trasparenza e semplificazione degli adempimenti fiscali.

Si tratta senza dubbio di un progresso importante per milioni di titolari di partita IVA, per ridurre il tempo dedicato alla burocrazia fiscale e gestire i vari obblighi di legge in modo più moderno e smart, senza trascurare aspetti come la sicurezza e la sostenibilità economica.

Con myfoglio è possibile usufruire di un gestionale cloud che facilita la vita dei professionisti, per gestire gli adempimenti fiscali e non solo attraverso il web oppure dall’app gratuita per smartphone e tablet Android e iOS. Questa applicazione rapida, sicura e comoda permette di consultare fatture e altri documenti in qualsiasi momento e dovunque ci si trovi, con la possibilità di creare una fattura elettronica in meno di un minuto dal proprio tablet.

Oggi, infatti, la maggior parte dei contribuenti preferisce tecnologie semplici e integrate, per gestire i documenti della propria attività da qualsiasi dispositivo in modo multicanale. In più, con la tecnologia cloud non si rischiano di perdere dati importanti, mantenendoli sempre al sicuro in server esterni per la massima sicurezza anche in caso di smarrimento, danneggiamento o furto dei propri device, con accessi protetti grazie alle moderne connessioni SSL a 256 bit.