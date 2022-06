Il latte protagonista al Festival del Giornalismo alimentare: "Un cocktail e una campagna contro le fake news" (Video)

Think Milk, Taste Europe, Be Smart . E' questo il nome del progetto presentato oggi al Festival del Giornalismo alimentare da Francesca Goffi , responsabile dell'ufficio stampa.

Con una campagna informativa rivolta a giovani e media, e con un cocktail da servire all'aperitivo, l'obiettivo è quello di contrastare le tante fake news circolate sul latte e riportare l'attenzione sui valori nutrizionali e salutari di questo alimento: "Si è percepita l'importanza di correggere l'informazione circolante in questo settore, vittima di fake news o false credenze senza fondamento scientifico e nutrizionale. Purtroppo sono amplificate dai social media, con le nuove generazioni lontane dal consumo di questi prodotti" spiega Francesca Goffi, ufficio Stampa progetto Think Milk, Taste Europe, Be Smart.

"Oltre ad avere come riferimento i consumatori e i giovani, questo progetto si rivolge alla stampa: è da loro che parte una nuova cultura per questo riguarda questi prodotti" racconta. Il progetto può essere approfondito sul sito www.thinkmilkbesmart.eu e sui canali social come Facebook, Instagram e YouTube.