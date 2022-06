Cuneo, elezioni comunali: Forza Italia-UdC all'incontro con i residenti di San Rocco Castagnaretta

Si è tenuto ieri (venerdì 3 maggio) al bar "Galfrè" di frazione San Rocco Castagnaretta di Cuneo l'aperitivo conviviale della lista Forza Italia-UdC, in corsa per le elezioni amministrative a sostegno del candidato sindaco Franco Civallero.



"Come da programma elettorale siamo a San Rocco Castagnaretta insieme ai candidati consiglieri di Forza Italia e UDC per incontrare la cittadinanza locale e rimarcare il nostro impegno nelle frazioni del comune di Cuneo. Certi di poter mantenere le azioni proposte in campagna elettorale" ha sottolineato Antonello Lacala, coordinatore di Forza Italia per Cuneo, Borgo San Dalmazzo e le valli.



Presente all'aperitivo anche Massimo Pellegrino, candidato al consiglio comunale di Forza Italia. Che ha toccato un argomento di strettissima attualità: "Non posso non intervenire sull'incidente purtroppo accaduto al parco Parri nel pomeriggio di mercoledì 1 giugno; per fortuna il minore coinvolto non ha avuto gravi conseguenze. Mi sorprende, però, l'inaugurazione così affrettata di un parco pubblico aperto a famiglie e visitatori, nonostante l'opera non sia del tutto completa. Lo dimostra il fatto che, mancando palesemente contenitori per i rifiuti e le opportune telecamere di controllo, la sporcizia e la mancata sicurezza la fanno da padrone. Vien quasi da pensare che sia stato fatto il tutto come spot elettorale".