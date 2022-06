Roberta Robbione con la squadra "Uniti per Borgo" ha partecipato a Spazzamondo [FOTO]

Hanno raccolto una ventina di sacchi di rifiuti, soprattutto plastica, dalla bealera che costeggia la strada dell'ex Italcementi a Borgo San Dalmazzo. La candidata sindaco Roberta Robbione con la squadra “Uniti per Borgo” questa mattina, sabato 4 giugno, ha partecipato alla seconda edizione di Spazzamondo: l'evento organizzato dalla Fondazione CRC in tutta la Granda nel weekend della Giornata Mondiale dell’Ambiente.

“Avevo già partecipato l'anno scorso e quest'anno ho coinvolto tutto il gruppo – spiega Robbione -. Tra i punti prioritari del nostro programma c'è infatti la tutela dell'ambiente che deve partire dall'educazione affinché tutti diventino cittadini consapevoli. Abbiamo una sola Terra e una sola Borgo. Dobbiamo preservarle e tutelarle”.

La scelta dell'area ex Italcementi per la pulizia dai rifiuti non è stata casuale: “Nei giorni scorsi abbiamo incontrato alcuni rappresentanti dei consorzi irrigui che ci hanno segnalato questa problematica. In effetti la bealera era praticamente intasata dalla plastica!”

I prossimi incontri del gruppo “Uniti per Borgo”.

Lunedi 6 giugno alle ore 18 in via Cuneo.

Martedì 7 giugno alle ore 18 in via Arno e zone limitrofe.



“Abbiamo fatto molti incontri, ma in questa ultima settimana prima delle elezioni siamo disponibili a confrontarci con chiunque ce lo chieda. Basta contattarci tramite mail a unitiperborgo@gmail.com; su facebook alla pagina UNITI PER BORGO; su instagram all’account uniti_per_borgo”, conclude la candidata sindaco Roberta Robbione.