Referendum Giustizia: incontro a Cuneo in vista del 12 giugno, le posizioni di Calderoli (Sì) e Dodero (No) (VIDEO)

La Sala CDT di Cuneo ha ospitato, venerdì 3 giugno, un incontro sul tema Referendum Giustizia, in vista dell'appuntamento elettorale di domenica 12 (in concomitanza con le amministrative).

Moderati dall'avvocato Alessandro Ferrero, Presidente della Sezione di Cuneo della Camera Penale "V.Chiusano", si sono confrontati il Senatore Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato, Onelio Dodero, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo e Alberto Boetti, Giudice della Sezione Penale Gip-Gup del Tribunale di Cuneo. Al tavolo dei relatori anche il Senatore Giorgio Maria Bergesio.

Sono cinque i quesiti previsti

1- Abrogazione della parte della Legge Severino che prevede l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza automatica per parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi.

2- Eliminare la «reiterazione del reato» dai motivi per cui i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona durante le indagini e quindi prima del processo.

3- Separazione delle carriere dei magistrati con l'eliminazione di quelle disposizioni che consentono (per quattro volte, al massimo) la possibilità di passare dalla funzione requirente (il sostituto procuratore, che avvia e conduce le indagini e che, come pubblico ministero, rappresenta l'accusa nel processo) e a quella giudicante, incarnata dal giudice super partes, che emette la sentenza.

4- La possibilità, per gli avvocati e i professori universitari, parte di Consigli giudiziari, di votare in merito alla valutazione dell’operato dei magistrati e della loro professionalità.

5- Eliminazione dell'obbligo per un magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Csm.