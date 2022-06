Volley A2/F: la "Regina della fast" Mila Montani lascia il regno della pallavolo giocata (VIDEO)

La "Regina della fast" chiude con la pallavolo giocata! La centrale Mila Montani, reduce dalla finale play off, giocata indossando la maglia della Lpm Bam Mondovì, a 34 anni ha preso una delle decisioni più sofferte e meditate che può compiere uno sportivo, quello di dire basta con l'attività agonistica.

Dopo praticamente una vita trascorsa dietro al sogno della pallavolo, lei che già nel nome porta il dna del volley, ha deciso che la sua carriera poteva chiudersi qui. Dalle giovanili del Langhirano (PR) fino all'esperienza conclusiva con il Puma, passando per Collecchio, Parma, Orvieto, San Giovanni in Marignano, Volta Mantovana solo per ricordare alcune delle tappe della sua lunga e prestigiosa carriera.

Ora le priorità di Mila diventano altre, con obiettivi personali e familiari che balzano di diritto al primo posto. Questa decisione ovviamente non fa sorridere chi come noi vorrebbe sempre vederla in campo, ma comprendiamo e accettiamo la sua scelta, nella consapevolezza che per Mila possa aprirsi un nuovo capitolo con soddisfazioni diverse, ma non per questo meno gratificanti. Nella video-intervista c'è tutta l'emozione di Mila per la decisione presa: