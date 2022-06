La presidente di Arcigay Granda Queer: "Non avevamo mai visto una Cuneo così solidale"

“Siamo felicissimi per l’ottima riuscita della manifestazione - ha dichiarato la Presidente di Arcigay Cuneo “Granda Queer” Elisabetta Solazzi - non ci aspettavamo una partecipazione così numerosa. Le persone LGBTQ+ della Granda insieme ad amici e familiari hanno marciato insieme per i nostri diritti e per affermare che esistiamo e la città ha risposto in un modo straordinario. Come comunità non avevamo mai visto una Cuneo così solidale. Da oggi abbiamo la certezza che siamo tanti e che non siamo soli. Da parte mia e di tutto il direttivo un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale uscente con cui abbiamo lavorato molto bene e a tutte le associazioni che ci hanno aiutato e a tutte le persone che si sono unite a noi in quest’importante traguardo da cui non si può retrocedere per la città e per i diritti di tutte le persone”.