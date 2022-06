L'associazione Reggimento "La Marina" di Nucetto a Roma per la parata del 2 giugno

Lorenzo a 16 anni è entrato nell’ Associazione Storico Culturale Reggimento “ La Marina ” di Nucetto , con una vera passione per la storia e la vita militare; la serietà e dedizione con cui si addestrava e partecipava alle rievocazioni prima come tamburino, poi crescendo come fuciliere, erano un segnale tangibile della sua crescita, inseguendo il suo principale obiettivo di riuscire ad entrare nell'esercito italiano.

"Sogno pienamente realizzato con l'ingresso" - prosegue il primo cittadino - all'Accademia militare di Modena, nel 196° corso “Certezza” e coronato oggi, tenente di fanteria, vice comandante della 1^ compagnia fucilieri "Staffarda" del 1° battaglione "Assietta" del 1° Reggimento "Granatieri di Sardegna", con grande soddisfazione per lui e per tutti quelli che lo conoscono e apprezzano. Un riconoscimento anche per il lavoro svolto dall'Associazione che ha partecipato alla crescita del ragazzo, testimonianza di quanto anche le attività "ludiche" possono essere stimolo per scelte di vita".