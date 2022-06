Marello (Pd): “Parlare di “candidature” per i nuovi ospedali non significa che ci siano i finanziamenti”

Maurizio Marello, ex sindaco di Alba e attuale consigliere regionale Pd, interviene in merito alla questione del mancato finanziamento con fondi europei delle Case di comunità di Alba, Bra, Canale e Cortemilia e sulle scottanti questioni sanitarie sul tappeto che riguardano la provincia di Cuneo.



“Ritengo – scrive Marello – che siano opportune alcune precisazioni per quanto concerne le strutture di edilizia sanitaria territoriale finanziate con i fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Le Centrali operative, le Case di comunità e gli Ospedali di comunità vengono finanziati rispettivamente per un massimo ciascuna di 500 mila, un milione e mezzo e due milioni e mezzo di euro. Se i costi sono maggiori non si possono finanziare”.



“Nell’Asl Cuneo 2 (Alba -Bra) – spiega il consigliere regionale - sono stati finanziati con fondi Pnrr le centrali operative di Alba e Bra e la Casa di comunità di Santo Stefano Belbo. Tutti gli altri interventi che prevedono Case e Ospedali di comunità ad Alba e Bra e Case di comunità a Canale e Cortemilia dovranno essere finanziati con altri fondi (regionali, privati etc..) proprio perché hanno un budget più elevato. Quindi – aggiunge - non sono stati finanziati con il Pnrr e la Regione dovrà trovare altri canali di finanziamento. Nulla c’entra – puntualizza Marello - la ripartizione su scala nazionale e regionale dei fondi. Nulla c’entra il fatto che al sud vadano più fondi per queste strutture”.



Marello rintuzza poi la Giunta regionale e in particolare l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, sulla questione dei nuovi ospedali, tema su cui è in corso un articolato e serrato confronto nel Cuneese.



“Se c’è un tema su cui la Giunta Cirio ed in particolare l’assessore alla Sanità Icardi – afferma - continuano a non essere chiari è quello del finanziamento dei nuovi Ospedali di Cuneo, Savigliano-Saluzzo ed Alessandria. Si tratta di tre strutture oltremodo importanti per la sanità piemontese. Ma occorre fare chiarezza. Ad oggi i tre ospedali sono stati “candidati” dalla Regione per partecipare ai fondi previsti a tale fine dall’Inail. Ciò non significa – puntualizza Marello - che siano già finanziati. Si dovrà aprire una istruttoria che dovrà tener conto ovviamente dei singoli progetti e degli importi necessari e di ogni altro elemento previsto dalle norme”.



“La Giunta regionale – sostiene - continua la sua politica di roboanti annunci . Dovrebbe adoperarsi invece per accelerare i progetti e le decisioni perché i cittadini e le comunità non vanno illusi, ma aiutati a migliorare quei servizi indispensabili e fondamentali, tra cui ci sono appunto, in primis, quelli ospedalieri e sanitari”.