Spazzamondo, a Genola oltre 200 partecipanti

A Genola più di 200 persone hanno partecipato a Spazzamondo!, l'iniziativa proposta dalla Fondazione CRC in collaborazione con il Consorzio Sea. Questa giornata è la trasformazione di Genola Pulita, evento realizzato negli ultimi anni dall'Amministrazione comunale che ha visto come coordinatrice la consigliera comunale Viviana Gullino, anche per questa edizione rivisitata e inserita in un contesto provinciale.