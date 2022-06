Ritrovato deceduto l'87enne scomparso a Manta. Con lui, a vegliarlo per tutto il tempo, il suo cane

Sono purtroppo terminate nel peggiore dei modi le ricerche dell'anziano 87enne di Manta scomparso dalla serata del 3 giugno.

Chiaffredo Barbero, questo il nome dell'uomo, è stato infatti ritrovato senza vita attorno alle 10.30 di oggi 5 giugno. Con lui il suo cane, che lo ha vegliato per tutto il tempo.

Il pensionato era uscito in auto per andare a fare una passeggiata col cane, ma non ha mai fatto ritorno a casa. L'allarme era stato lanciato dalla famiglia, preoccupata anche per il fatto che il loro congiunto non avesse il telefono cellulare.

Sul posto si sono subito mobilitati i carabinieri e vigili del fuoco, oltre che i volontari dell'ANFI, gli AIB, i tecnici del Soccorso alpino e tante persone del paese.

La vettura, una Panda, era stata trovata nella zona boschiva di San Leone. Ora è stato ritrovato anche il corpo esanime dell'uomo, nella zona di Santa Cristina. Si tratta di un'area molto impervia. I carabinieri sono in zona per effettuare i rilievi ed accertare gli accadimenti. Sul posto si attende l'arrivo del medico legale.

Il sindaco Paolo Vulcano, che ha partecipato attivamente alle ricerche, ha portato le condoglianze sue e dell'amministrazione alla famiglia. La figlia del pensionato, nonostante il tragico epilogo, ha ringraziato tutti i volontari e gli operatori che si sono impegnati in questi due giorni nelle ricerche del padre.