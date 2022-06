Maratona fenogliana, ad Alba Cirio e Lo Russo tra i lettori

Due lettori speciali hanno testimoniato, questo pomeriggio, ad Alba, l'affetto nei confronti di Beppe Fenoglio con una lettura alla Maratona Fenogliana, alla presenza della figlia dello scrittore partigiano, Margherita: il sindaco della Città di Torino, Stefano Lo Russo, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

“La maratona fenogliana è iniziata al Salone del Libro con la voce di Margherita Fenoglio come tradizione - ha affermato il presidente del Centro Studi, Riccardo Corino -. Tanti, tantissimi gli uditori in platea come numerose e commosse sono le 53 voci (compresi trenta studenti di diverse scuole) che si sono alternate sul palco. Tra questi anche due lettori d’eccezione: il presidente della Regione Piemonte e il sindaco della Città di Torino, che ringrazio per la loro presenza a questo importante evento del Centenario Fenogliano”.

"Sono felice di essermi unito a questa maratona e che abbia voluto farlo anche il sindaco di Torino, che ringrazio della presenza, perché Alba è una città simbolo del Piemonte per il suo dna antifascista - ha detto il Presidente della Regione -. Un grazie particolare poi a Margherita Fenoglio e al Centro Studi, al suo presidente e alla sua direttrice, perché ci stanno facendo vivere questo centenario in modo speciale e leggero, pur nella profondità dei temi trattati”.

Ha dichiarato il sindaco della Città di Torino, Lo Russo: “Per me è un onore poter essere qui per celebrare il centenario fenogliano. Beppe Fenoglio rappresenta un valore letterario, storico e culturale che ha segnato intere generazioni e che unisce la nostra Regione e la Città di Torino”.