“Mediterraneo: nessuno può dire non sapevo”: una mostra a Brossasco

Fino alla fine del mese di giugno è ancora visitabile la mostra “Mediterraneo: nessuno può dire non sapevo”, presso Segnavia – Porta di Valle. Si tratta di 48 vignette di Mauro Biani, che ogni giorno in un quadretto di 8x10 cm comunica la notizia del giorno. L’emigrazione ha mille cause: guerra, clima, fame, denaro, ma è certo che chi si mette in cammino ha una somma di denaro che gli consente di avviarsi verso una nuova vita. Quanti non possono fuggire sopravvivono del poco che trovano o ricevono in quella parte di mondo.

Fra queste centinaia di migliaia di persone, per chi volesse condividere l’iniziativa di una signora brossaschese con il mal d’Africa, ci sono 24 neonati in una piccola casa etiope legata alla missione Salesians Sisters don Bosco Adis Abeba che non possiedono nulla.

"A fine mese invieremo i pacchi della raccolta di biberon, ciucci, giochini, indumenti nuovi o come nuovi. Chiunque volesse contribuire, anche con offerte in denaro (solo la spedizione costa 90,00 € per 20 kg di merce) potrà consegnare presso Segnavia Porta di valle in orario di apertura (dal martedì alla domenica dalle 7 alle 19)", affermano da Segnavia.