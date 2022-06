A Savigliano, Beppe Ghisolfi intervista Guido Crosetto e Gianluca Zampedri

Visto da vicino nel Manuale edito da Nino Aragno fin dal 2020, e questa sera intervistato da vicino: Guido Crosetto sarà a palazzo Taffini, prestigiosa cornice architettonica e artistica nel cuore storico di Savigliano, a colloquio con un intervistatore d'eccezione, il Banchiere internazionale e giornalista e autore di best seller Beppe Ghisolfi . Due Cuneesi i cui ruoli, negli ambiti della rappresentanza apicale dei settori industriale e finanziario a livello globale, hanno contribuito e stanno contribuendo a rendere grande la Granda in Europa e sulla scena mondiale.

La conferenza - intervista, dal titolo "Quale futuro per l'economia nazionale e locale?", avrà inizio alle ore 20,45 e segna il ritorno in presenza delle attività dell'accademia di educazione finanziaria di cui lo stesso Professor Ghisolfi è Presidente e cofondatore congiuntamente all'avvocato e giurista bancario Alberto Rizzo e al geometra e imprenditore Marco Buttieri, vicepresidente dell'agenzia territoriale per la casa del Sud Piemonte.

La conversazione pubblica affronterà i temi e le sfide dell'economia nazionale, inseparabili oramai dalle questioni continentali e condizionante per gli scenari attuali e prospettici dell'economia locale del distretto di Savigliano, chiamato al primo turno delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale: perciò sarà parte attiva, come interlocutore anch'egli intervistato, il dottore commercialista Gianluca Zampedri, la cui attività professionale coglie tutta una serie di sensibilità programmatiche e amministrative sulle vicende del rilancio industriale, lavorativo e reddituale di un territorio la cui centralità geografica si traduca in centralità politico strategica.