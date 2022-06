Borgo S.D., ultima settimana di incontri pubblici per la Lista Civica Realizziamo Insieme di Paolo Giraudo

Domenica di lavoro per Paolo Giraudo e la sua Lista Civica Realizziamo Insieme per preparare gli incontri pubblici dell'ultima settimana di campagna elettorale in vista delle elezioni comunali di Borgo San Dalmazzo in programma il 12 giugno.

"La nostra idea di governo della città è basata sulla concretezza" spiega Paolo Giraudo. "L'amministrazione comunale deve risolvere i problemi concreti dei cittadini, deve rendere la loro vita più facile, deve proseguire ciò che è stato fatto, ma soprattutto deve fare quanto non è stato fatto in passato. E per capire quali sono i desideri e le richieste di chi vive a Borgo, l'unico modo è parlare, incontrarsi, ascoltare tutti. Per questo" conclude "ci siamo impegnati a visitare tutte le vie, tutte le zone, tutte le frazioni e, se verremo eletti, continueremo a farlo, spesso e con regolarità, perché fare ciò di cui la gente ha bisogno ci sembra l'unico modo per migliorare la nostra città".

Oltre ai moltissimi incontri nelle vie e nelle frazioni quindi, principalmente rivolti alle popolazioni che le abitano o che vi lavorano, sono ancora in programma alcuni appuntamenti rivolti a tutta la popolazione di Borgo.

Lunedì 6 giugno, alle 21, la Lista si presenterà e parlerà del proprio programma nella zona di Chiesa Nuova, presso la Sala Polivalente di piazza della Meridiana. L'evento verrà anche trasmesso in diretta Facebook sulla pagina di Realizziamo Insieme, raggiungibile all'indirizzo www.facebook.com/borgosandalmazzo2022 sia da computer che da smartphone.

Mercoledì 8 giugno, doppio appuntamento: il primo, alle 17, rivolto principalmente alle famiglie, per le quali è in programma una merenda al Parco Grandis. Il secondo appuntamento, alle 21 in piazza Liberazione, sarà una serata musicale, in compagnia della notissima voce di Sonia De Castelli, un momento di divertimento e svago per condividere una serata insieme. In caso di maltempo, l'evento sarà spostato all'Auditorium.

Venerdì 10 giugno invece, per la conclusione della campagna elettorale, a partire dalle 19, i componenti della Lista Civica Realizziamo Insieme invitano la popolazione al Parco del Tesoriere, dove è previsto un rinfresco a disposizione di tutti. Sarà l'occasione per scambiare idee e opinioni in un contesto più informale rispetto alle classiche presentazioni delle liste.

