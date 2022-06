Civallero: "Non ero al Pride perché credo nei valori cattolici della famiglia tradizionale"

Riceviamo e pubblichiamo la nota del candidato sindaco del centrodestra per la città di Cuneo. Franco Civallero spiega il perché della sua assenza al Pride di ieri 4 giugno, che ha visto invece la partecipazione di quattro dei setti candidati.

Erano presenti Patrizia Manassero, Luciana Toselli, Silvia Cina e Giancarlo Boselli (in foto).

Nella giornata di ieri la città di Cuneo è stata ospite della prima sfilata dell'Arcigay locale. Una manifestazione pacifica che ha visto la partecipazione di numerosi candidati sindaco.

"Non ho voluto partecipare alla manifestazione - commenta il candidato sindaco del Centrodestra Franco Civallero - in quanto, seppur condannando ogni forma di discriminazione, credo nei valori della Chiesa cattolica, partendo da quello della Famiglia tradizionale. Non sono poi d'accordo nella strumentalizzazione politica che ne hanno fatto alcuni candidati per accaparrarsi solamente voti e visibilità: la manifestazione, partendo da principi basilari e condivisi quali la difesa dei diritti e la lotta contro le discriminazioni, doveva essere sopra le parti e non vedere in prima fila il coinvolgimento della candidata Sindaca di Sinistra".