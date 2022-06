Elezioni Savigliano - Portera: "Attiveremo un portale d'ascolto dove i cittadini potranno portare le loro proposte"

Tra una settimana i Saviglianesi saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Consiglio comunale. Con il candidato a sindaco di Savigliano Antonello Portera parliamo degli interventi prioritari, quelli più a lungo termine, di fondi PNRR e del rapporto, qualora eletto, che la nuova amministrazione dovrà avere con i cittadini.



100 giorni. Pochi per segnare un cambiamento, ma sufficienti per cominciare a segnare la linea di intervento di un’amministrazione. Se eletti, quali saranno gli interventi prioritari da compiersi in questo breve arco di tempo?



Vorremmo fin da subito migliorare il decoro e la pulizia della città a partire dalla cura del verde pubblico, alla luce dei contratti in corso. Più in generale è nostra intenzione rivedere e rivalutare l'intera contrattualistica inerente i servizi esternalizzati, al fine di individuare elementi utili al miglioramento degli stessi



Sarà necessario trovare una soluzione il più possibile equa per la distribuzione degli spazi e dei tempi di uso degli impianti sportivi per la stagione che sta per partire.



Intendiamo predisporre con tempestività un piano per il rilancio turistico della città.



Credo comunque che l'attività dei primi cento giorni sarà fortemente condizionata dalle novità che arriveranno dalla Regione Piemonte in merito alla realizzazione del nuovo ospedale.



Quali invece gli obiettivi più a lungo termine che vorreste chiudere entro il quinquennio?



C'è la ferma intenzione di metter mano al piano regolatore per una rivalutazione globale che consenta di aggiornarlo alle leggi oggi in vigore ed alle necessità della città. Intendiamo migliorare la viabilità ed i trasporti a partire dalle periferie e dai centri frazionali, rendendo anche più fruibili le strade di campagna.



Confidiamo di concludere la progettazione di un nuovo plesso scolastico completo di palestra, razionale ed efficiente sul piano energetico, con l'individuazione dell'area dedicata avviando i lavori per la realizzazione.



Vogliamo rilanciare l'attrattività di Savigliano sul piano culturale, turistico e sportivo, creando così le condizioni e l'interesse perchè si realizzi una nuova struttura alberghiera adeguata alla dimensione ed al prestigio della città.



Vista la notevole propensione allo sport della nostra comunità dovremo migliorare e adeguare le strutture sportive esistenti (piscina, stadio Morino) implementando gli impianti attualmente esistenti anche a beneficio degli sport minori.



Intendiamo attuare un innovativo sistema di videosorveglianza che permetta di monitorare i quartieri cittadini ed i siti frazionali, nonchè gli accessi alla città, i parcheggi di biciclette ed auto ed anche i punti ove più di frequente vengono rilevate illegalità.



Fondi Pnrr. Come non sprecare questa possibilità? Cosa avete in mente di realizzare con questi e altri fondi strategici che potrebbero arrivare in questi anni?



Il Pnrr potrebbe aiutarci a realizzare alcuni degli interventi appena citati in particolare nel campo dell'edilizia scolastica e sportiva e magari anche per la videosorveglianza.



Crediamo sia comunque necessario attuare interventi di efficientamento energetico su proprietà comunali. Intendiamo in ogni caso provare a sfruttare l'occasione per creare una o più comunità energetiche, magari in qualche frazione che manifesti l'interesse e l'intenzione, dal momento che proprio per lo scopo di favorire comunità di autoproduzione ed autoconsumo di energia il PNRR ha previsto fondi per circa 2 miliardi di euro.



Ci attiveremo comunque per la creazione di un ufficio apposito dedicato alla progettazione per partecipare al numero massimo possibile di bandi per opere ed interventi utili alla città, anche al di là del PNRR.



Infine. Come pensate di mantenere, una volta eletti, un dialogo costante con i cittadini? Quale la vostra idea di 'partecipazione'?



In questa campagna elettorale la mia candidatura ha avuto il sostegno di ben 60 persone e questo sarà il primo anello di raccordo che nel tempo mi consentirà di mantenere il contatto con le plurime espressioni della comunità saviglianese.



Istituiremo un nuovo ufficio di comunicazione che consenta agli amministratori di utilizzare tutti i sistemi di nuova e vecchia tecnologia per informare la cittadinanza sulle scelte e sulle decisioni che verranno prese. Nello stesso tempo sarà attuato un portale d'ascolto che consentirà ai cittadini di manifestare le proprie proposte, le segnalazioni di disservizi, le critiche ed i suggerimenti, creando così una sorta di "viabilità" a doppio senso di marcia, partecipata e propositiva.



Saranno adeguatamente sfruttate le comuni sedi istituzionali di confronto, prime fra tutte le consulte.



Resterà insostituibile il confronto libero diretto con le categorie produttive, con le realtà associative e con i frazionisti, con riunioni simili a quelle organizzate durante la campagna elettorale, con cadenza regolare, in modo tale che l'azione amministrativa possa sempre svilupparsi in un contesto quanto più partecipato e condiviso.