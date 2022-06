Erik Ambrosio: “In un mese e mezzo da assessore ho costruito il calendario degli eventi estivi a Borgo”

Nominato assessore alle Manifestazioni il 6 aprile scorso, in meno di due mesi ha organizzato il calendario degli eventi estivi a Borgo San Dalmazzo. Erik Ambrosio, 45 anni, titolare di Nolo Point, sposato e papà di tre ragazze, ha messo la sua mentalità imprenditoriale a servizio della macchina amministrativa: “Sono una persona pratica e schietta. Sapevo di avere poco tempo e un budget da rispettare già stanziato a bilancio. Ho dialogato con i commercianti, carpito le loro esigenze e mi sono adoperato per portare avanti il mio compito, al servizio della comunità”.

Il risultato è un programma che copre tutti venerdì del mese di luglio con eventi che spaziano su tutto il territorio comunale, dal centro storico al quartiere di Chiesa Nuova.

Si parte venerdì 1° e venerdì 8 luglio con il Cinema sotto le stelle all'anfiteatro di Monserrato: due serate organizzate dall'associazione Santuario di Monserrato che riceverà un contributo dal Comune.

Venerdì 15 luglio la serata dedicata alla musica e al ballo nel centro storico di Borgo. Davanti al Central bar intrattenimento musicale a cura di Dj Cole e July B. In piazza Caduti intrattenimento musicale a cura di Elisa Bertone con area ballo Latino Americano. Di fronte alla Pasticceria Audisio intrattenimento musicale a cura di Tango de Buonos Aires con area ballo.

Venerdì 22 luglio la serata sportiva. Davanti al Central Bar l'esibizione di difesa personale Krav Maga di Gasbarro Fabrizio. Di fronte alla Pasticceria Audisio l'esibizione del Circolo Schermistico Duccio Galimberti. In piazza Caduti l'esibizione di Ginnastica Artistica e Ritmica della Cuneoginnastica. Ci sarà anche l'animazione per i bambini con Pompieropoli, a cura dell'associazione Nazionale Vigili del Fuoco sezione di Cuneo. Nelle vie della città esposizione di trenta banchi del mercato artigianale

Infine venerdì 29 luglio la serata che unisce il centro storico al quartiere di Chiesa Nuova. Nelle vie della città il corteo storico medievale con esibizione degli Sbandieratori. In piazza Caduti l'esibizione del gruppo "Ars Bellum " in combattimenti medievali. In via Garibaldi il concerto di musica celtica con arpa e violino. In piazza della Meridiana, nel quartiere di Gesù Lavoratore, la cena aperta a tutti con Truck di settore merceologico. Esibizione di Adam Porto e, a seguire, Tributo Italiano fino alle ore 23,30. Previsto anche un piccolo mercato artigianale.

“Sono molto soddisfatto del calendario di eventi estivi che sarà realizzato in collaborazione con Promo Cuneo” - dichiara l'assessore Erik Ambrosio, candidato consigliere nel gruppo “Realizziamo Insieme” a sostegno di Paolo Giraudo sindaco di Borgo San Dalmazzo.

Un bagaglio di lavoro e di esperienza importanti che vuole portare avanti con questa squadra: “Ho rispettato il budget e costruito un programma di eventi estivi in meno di due mesi. Nell'arco di cinque anni possiamo fare molto di più. Siamo il gruppo della concretezza. Non vogliamo vivere di politica ma metterci a servizio per il bene della città”.