Guido Crosetto a Mondovì a sostegno di Fratelli d’Italia e di Enrico Rosso

Industriale, amministratore, uomo politico di spicco: Guido Crosetto non ha certo bisogno di presentazioni. Tra i co-fondatori di Fratelli d’Italia nel dicembre del 2012 insieme a Giorgia Meloni ed Ignazio la Russa, Crosetto fu eletto alla Camera alle politiche del 2001, del 2006 e del 2008, e nel 2010 ricoprì il ruolo di Sottosegretario alla Difesa nel Governo Berlusconi. Nel 2014 venne nominato presidente della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD), lasciando temporaneamente l’impegno politico che riprese nel 2017: nel 2018 venne rieletto deputato con Fratelli d’Italia

Nel 2020 viene nominato presidente di "Orizzonte Sistemi Navali".

Guido Crosetto, senza dubbio una personalità di grande spicco, sarà a Mondovì martedì 7 giugno, a Breo, presso il gazebo di Fratelli d’Italia in piazza Ellero, alle ore 11.30. Crosetto testimonierà così, assieme al presidente del Gruppo consigliare FDI in Regione Piemonte Paolo Bongioanni, la propria vicinanza al Circolo locale di Fratelli d’Italia – che sarà presente con il presidente Claudio Sarotto, il coordinatore degli Enti locali Rocco Pulitanò e con i candidati a consigliere alle prossime elezioni comunali – e al candidato sindaco del Centro-destra Enrico Rosso.

Oltre alla grande esperienza in campo politico, Crosetto vanta anche un’approfondita conoscenza del mondo della politica e dell’amministrazione locale, essendo stato primo cittadino di Marene per un lungo periodo. "La presenza a Mondovì di Guido Crosetto – dicono dal Circolo di Mondovì e del Monregalesedi Fratelli d’Italia – è senz’altro un segnale importante per il nostro movimento, in vista dell’appuntamento elettorale del 12 giugno».