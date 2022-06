Il candidato Saglione scrive ai saviglianesi: "Tanti colloqui in queste settimane, l'ascolto sarà parte integrante del mio lavoro"

Care concittadine e cari concittadini.

In queste settimane dense di eventi di ascolto nel corso dei quali abbiamo avuto l'opportunità di raccogliere le proposte per il nostro programma amministrativo, oltre agli appuntamenti elettorali e incontri ai gazebo in piazza, nei quartieri e nelle frazioni, ho anche avuto modo di recarmi nelle nostre campagne e di relazionarmi con molti di voi.

L'opportunità di incontrare di persona chi le abita, passando di cascina in cascina, è stata per me di grande arricchimento personale e importante ai fini del futuro impegno amministrativo, raccogliendo suggerimenti e proposte riguardo alla rivalutazione di quel settore che è tra i più importanti dell'economia locale, cioè l'agricoltura, e alla maggior attenzione che intendiamo dare alle numerose frazioni.

I colloqui avuti sono stati importanti per comprendere più a fondo le vostre esigenze, problematiche, stati d'animo, richieste inevase da tempo.

Ringrazio quanti, e sono molti, ho avuto modo di incontrare per l'accoglienza, l'attenzione e il tempo dedicatomi. Mi scuso con quanti alla fine di questa campagna elettorale non sarò riuscito ad ascoltare. Garantisco però che, se avrò l'onore di amministrare Savigliano, l'ascolto e la partecipazione continueranno ad essere parte integrante del metodo di lavoro mio e della Giunta che andrò a formare, con l'obbiettivo di progettare il futuro della nostra Città e del suo territorio.