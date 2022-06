Matteo Salvini a Cuneo per la chiusura della campagna elettorale

La campagna elettorale per le elezioni di Cuneo sta volgendo in crescendo all'ultima settimana e vedrà l'arrivo per la propria chiusura di Matteo Salvini. L'appuntamento è per venerdì 10 giugno alle ore 14,30 presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo (Corso Dante 41) e vedrà ospite anche l'Onorevole Riccardo Molinari.