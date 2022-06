Ospedale, Robaldo (Patto Civico): "Casa dello studente, il Comune sarà al fianco di chi ne sta progettando la realizzazione"

"Nel programma elettorale abbiamo scritto chiaramente che la prossima Amministrazione sarà al fianco delle Associazioni e del reparto di Cardiologia del nostro Ospedale nella realizzazione della 'Casa dello Studente'. Una realtà che garantisca alloggio a quegli universitari giunti alla conclusione del percorso di studi e che devono iniziare il tirocinio in ospedale: dargli alloggio è un elemento essenziale per l'attrattività del 'Regina Montis Regalis'".



A spiegarlo è Luca Robaldo, candidato sindaco della coalizione del "Patto Civico", da sempre attento alle dinamiche sanitarie del territorio, per le quali si è impegnato in ogni veste a tutela della sanità monregalese e dei suoi operatori.



"Il nostro ospedale è un'eccellenza e, se saremo chiamati a governare, proseguiremo in ciò che abbiamo sempre fatto: tutela e lavoro di rafforzamento. Anche in collaborazione con Ceva nell'ottica di 'un ospedale, due edifici' - prosegue Robaldo -. La 'Casa dello Studente' è una bellissima iniziativa di alcune Associazioni e del reparto di Cardiologia, noi faremo la nostra parte".



Ma non si esaurisce qui l'attenzione alla sanità.



"L'Asl deve intervenire per migliorare le condizioni di Oncologia, attivando tutti gli strumenti utili per ripristinare un servizio all'altezza delle attese dei pazienti. Vigileremo, infine, su ogni reparto e proveremo a portare a compimento i lavori per la sala conferenze interna al nosocomio.

Altro tema è quello della realizzazione della 'Casa della Comunità': l'ASL valuti nuovamente di poterla inserire nel padiglione 'Michelotti'" conclude Robaldo.