Volley A2/F: per Veronica Bisconti è questo il posto giusto! La Lpm Bam Mondovì ufficializza la conferma del forte libero del Puma

Ufficiale la conferma di Veronica Bisconti! Dopo quella del tecnico Matteo Bibo Solforati, la Lpm Bam Mondovì ha ufficializzato anche la conferma del forte libero Veronica Bisconti. La trentunenne di origine romagnola aveva già reso nota sulla propria pagina social di aver scelto Mondovì anche per la prossima stagione, nonostante le importanti offerte ricevute.

Ora dunque, giunge anche il “sigillo” dell’ufficialità da parte della Lpm che continua a essere impegnata nella fase di costruzione di un roster che sia ancora una volta competitivo. Di seguito il comunicato della Lpm:

Come da lei stesso annunciato sui social, la straordinaria Veronica Bisconti vestirà anche per l’anno prossimo la maglia del libero dell’LPM BAM Mondovì!

“Ho scelto di rifiutare probabilmente le tre offerte già belle della mia carriera, per rimanere in questa società, indipendentemente dalla categoria” - scrive Bisconti sul suo profilo Instagram - “Mondovì è stata una bella scoperta,. Ho trovato la passione di una città ed il calore di una famiglia; uno staff professionale e meraviglioso con il quale è stato impossibile non divertirsi; una società che ha cercato di metterci sempre nelle migliori condizioni e che ci ha permesso di lavorare in un ambiente sereno e senza pressioni.”

Molta la soddisfazione in casa rossoblu per la conferma di un’atleta esperta che ha dato tantissimo durante la stagione, superando le difficoltà e trascinando la squadra ad un risultato comunque storico.

“Siamo davvero felici di annunciare il rinnovo con Veronica Bisconti. Oltre ad essere una giocatrice fortissima, è una persona eccezionale ed il fatto che abbia scelto di continuare la carriera con noi è una grande soddisfazione per tutta la nostra società.” - commenta Paolo Borello, direttore sportivo Lpm pallavolo Mondovì - “Stiamo allestendo una formazione competitiva, che vedrà parecchi nuovi innesti. Ripartire con Bibo Solforati in panchina e con Veronica Bisconti è sicuramente una bella base e siamo sicuri che tutti i nostri tifosi potranno vivere un’altra stagione ricca di emozioni.”