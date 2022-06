Volley: ecco le 22 formazioni della prossima serie A2 Femminile. Il Piemonte rappresentato solo dalla Lpm Bam Mondovì

La serie A2/F di Volley Femminile stagione 2022/2023 prende forma. Dopo le ultime gare disputate ieri sera ei Play-off di serie B1, il quadro delle 6 neopromosse è stato completato con la promozione in A2 di Offanengo, Cremona e Perugia, che hanno raggiunto le tre formazioni che avevano già ottenuto il salto di categoria: Lecco, Montale e Messina.

Ora bisognerà attendere le iscrizioni al prossimo campionato per capire se tutte le attuali 22 società hanno tutte le carte in regola per partecipare al prossimo campionato. La Lpm Bam Mondovì sarà l'unica formazione a rappresentare il Piemonte, mentre la regione maggiormente rappresentata sarà la Lombardia con ben 6 formazioni ai nastri di partenza. Ecco l'elenco completo delle 22 squadre, regione per regione, della prossima Serie A2 Femminile: