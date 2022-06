"Aperitivi in consolle", a Bra un ritorno di grande successo dopo i due anni di stop forzato

Aperitivi in consolle a Bra: grande affluenza e puro divertimento per i ragazzi dopo due anni di stop forzato

Dopo due anni di stop causa pandemia, è tornato il consueto appuntamento estivo con gli Aperitivi in consolle di Bra, che si svolgono, dalle 19, tutti i venerdì fino al 1° luglio. Un gradito ritorno alla normalità tra musica, brindisi e street food. Messa in cascina anche la seconda serata, è tempo di fare i primi bilanci, che si rivelano alquanto rosei.

«Non possiamo che essere soddisfatti, al di là di ogni aspettativa, per questo avvio, commenta Luigi Barbero, presidente Ascom Bra, organizzatrice dell’evento. La città è invasa da giovani e non solo che partecipazione con entusiasmo. I locali, con grande sforzo, si stanno impegnando per offrire delle serate fantastiche, proponendo anche degustazioni di prodotti di alta qualità che si abbinano benissimo a questa occasione. Gli appuntamenti si svolgono con normalità e tranquillità: la musica viene spenta all’ora prestabilita. Tutto sta dunque procedendo per il meglio e speriamo che si continui così».

Come partecipanti, i numeri sono quelli del 2019, o forse anche maggiori, grazie soprattutto a «un’estensione maggiore dello spazio adibito all’evento. L’aspetto interessante che riscontriamo inoltre è l’arrivo di persone da tutta la provincia di Cuneo e anche dal torinese. Questo è il risultato di manifestazioni che hanno una loro continuità: gli Aperitivi in consolle braidesi, al di là della pausa forzata causa Covid, sono ormai una tappa fissa dell’estate», conclude Barbero.