Bra, in Sant’Andrea prima Messa per il novello sacerdote don Mauro Donato (FOTO)

Campane a festa il 4 e 5 giugno nella Chiesa di Bra, per l’ordinazione e la prima Messa di don Mauro Donato. Perché è festa ogni volta che qualcuno accetta di donarsi per sempre al Signore, di mettersi a disposizione del prossimo.

Don Mauro è stato ordinato sacerdote sabato 4 giugno nella Cattedrale di San Giovanni Battista in Torino con l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria dell’arcivescovo monsignor Roberto Repole. “Gesù, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine” (Gv 13-1). Questo il passo evangelico scelto dal novello sacerdote per la consacrazione presbiterale e “Sarà l’indirizzo verso cui cercherò di camminare nel mio percorso di prete”, parole sue.

Il giorno dopo, domenica 5 giugno, invece la celebrazione della prima Messa a Bra nella parrocchia di Sant’Andrea Apostolo. Una Messa che ha fatto registrare grande emozione e commozione con la comunità intera che lo ha accolto a braccia aperte, esprimendogli gioia e vicinanza.

Per la concelebrazione si sono dati appuntamento i parroci don Giorgio e don Gilberto Garrone e il clero locale, che hanno sfilato in processione con don Mauro lungo la navata della chiesa. Una chiesa piena di gente, che ha voluto essere presente a questa liturgia ben animata dai canti del coro, nella solennità di Pentecoste. “È stato un evento di grande grazia - ha detto don Mauro - dopo aver vissuto l’ordinazione, nella celebrazione della prima Messa ho potuto toccare con mano la stima, l’amore di tutte le persone che in questi anni mi sono state vicine. Voglio ringraziare tutti, perché ognuno mi ha dato testimonianza di affetto e questo è un grande incoraggiamento”.

Non sono mancati anche i saluti istituzionali da parte del Sindaco di Bra, Gianni Fogliato: “Siamo orgogliosi che la vocazione di don Mauro sia nata in questo territorio. Con grande gioia esprimo tutta la vicinanza della città. Il suo percorso è solo all’inizio e spero che, nel suo ministero e nel suo cammino pastorale, incontri comunità che sappiano sempre accompagnarlo, come per un po’ lo è stata quella di Bra”.

Quarantacinque anni il prossimo 8 settembre, originario di Corneliano e diplomato all’Istituto Tecnico Industriale Salesiano di Bra, Mauro Donato è un nome ben conosciuto sotto la Zizzola, dove è sempre stato attivo nella vita di parrocchia, di oratorio e nell’insegnamento del catechismo.

Qui ha completato i suoi studi prima di entrare in Seminario, dove ha seguito il percorso previsto per le vocazioni adulte, inserendosi prima nell’Unità pastorale di Savigliano e, in quest’ultimo anno, nelle parrocchie di Santena, Cambiano e Villastellone, dove rimarrà ancora quest’estate, in attesa di conoscere la prossima destinazione.

“Donaci sacerdoti santi”, ripetevano le nostre nonne nelle giaculatorie, anche se il contesto generale delle vocazioni non è facile: i giovani hanno altri interessi ed è difficile farli fermare a riflettere; anche le famiglie oggi sono alle prese con mille problemi e le sirene del mondo sono sempre più seducenti.