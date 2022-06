Cavallermaggiore, Roberto nuovo sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi

Questa mattina, lunedì 6 giugno, a Cavallermaggiore, si è insediato l’undicesimo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. A giurare come primo cittadino è stato Alberto Gennero, che entra nella storia anche come primo sindaco residente in frazione Madonna del Pilone.



Ricordiamo che ogni seconda media di Cavallermaggiore partecipa alle elezioni del CCRR proponendo un candidato sindaco e tre consiglieri ma a venire votato dagli altri alunni è il progetto pensato dalla classe e che verrà poi realizzato l’anno successivo. Il progetto vincente “Green School” ha come obiettivo l’ecologia e la diminuzione dell’uso della plastica nella scuola.



Entrano dunque in Consiglio Comunale, oltre al Sindaco Alberto Gennaro, anche i suoi compagni della 2°C: Francesco Caruso, che rivestirà il ruolo di vicesindaco e Giulia Paschetta e Luana Filippini, che saranno assessori, insieme a loro i rappresentanti della 2°B Letizia Bonino, anche lei assessore, Matteo Bruno, Giorgia Farina e Miriam Rubiolo e quelli della 2°A Annalisa Longo (che rivestirà il ruolo di capogruppo), Riccardo Vignola e Beatrice Paschetta.



Al momento dell’insediamento era presente, oltre al Sindaco Davide Sannazzaro, anche la Dirigente Scolastica Simonetta Bogliotti.



“A lei – afferma il sindaco Sannazzaro - vanno i nostri sinceri ringraziamenti poiché la scuola, da sempre, ha dimostrato grande attenzione a questo progetto per far crescere sempre più il senso civico tra gli alunni”.



La Dirigente, nel suo intervento, ha voluto sottolineare l’importanza di rivestire il ruolo di Consiglieri Comunali chiedendo ai suoi allievi di diventare punti di riferimento positivi per i compagni.



Gli alunni della scuola hanno potuto seguire il Consiglio Comunale di insediamento in streeming grazie alle lavagne Lim presenti in tutte le classi della scuola media. Chi fosse interessato trova la registrazione sulla pagina youtube del Comune di Cavallermaggiore.