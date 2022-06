Fior di proloco e Vicoforte in cornice per Florete Flores

Due giorni di fiera a Vicoforte hanno portato in questo weekend anche due eventi collaterali, organizzati dall’Associazione Pro Vicoforte.

Nell’area ristoro Fior di Proloco hanno partecipato otto proloco che hanno somministrato i loro prodotti “fiori all’occhiello” delle proprie zone: Cavaglià, Garessio, Coazze, Pianfei, Vinovo, Pamparato, Lesegno, Aquilone Onlus, la Pro Vicoforte si è occupata del servizio bar.

Da sottofondo le note di Tony Rocca, mentre i bambini hanno potuto cimentarsi nei laboratori con la natura del Bosco delle Scoperte di Vicoforte e ASD Fehu. Sabato sera l’atmosfera si è scaldata con la musica dal vivo e l’intrattenimento degli ABCD Band. Nella giornata di domenica si è svolta anche la 19^ edizione del concorso di pittura “Vicoforte in Cornice”, dove circa trenta pittori da tutto il Nord-Ovest, tra forma libera ed estemporanea, hanno “corso” per dipingere e rappresentare scorci del territorio vicese. Nella commissione di giuria, oltre al Presidente Proloco e il Vice Sindaco Botto, anche la pittrice Teresita Terreno e il Professor Remigio Bertolino. Commenta il Presidente della Pro Vicoforte, Giuseppe Badino: "Dopo due anni di “stop” forzato non potevamo chiedere di meglio. Il nostro gruppo proloco, rinnovato per buona parte con nuovi innesti di giovani volenterosi, ha lavorato sodo in questi mesi e il riscontro che abbiamo avuto, di pubblico, pittori e da parte delle proloco che sono intervenute, ci rende molto felici e ci dà la carica per i prossimi eventi in programma".