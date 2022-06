La carica dei 150 a Frabosa Sottana per Spazzamondo

Dopo il successo dell’anno scorso – terzo posto tra i comuni dai 300 ai 3000 abitanti – Frabosa Sottana non poteva mancare all’appuntamento con la SpazzaMondo 2022 della Fondazione CRC.

Ai 126 iscritti entro il 2 giugno tramite il sito dedicato, sabato mattina si sono aggiunti, a partire dalle ore 9, altri 24 partecipanti che hanno portato il totale a 150 persone, di cui quasi quaranta bambine e bambini accompagnati dai genitori e dalle maestre Giuseppina Basso e Nives Lanza.

Un’onda arancione che dalla bassa all’alta valle Maudagna ha aderito con entusiasmo a questa apprezzata campagna di sensibilizzazione ambientale e raccolta di piccoli rifiuti abbandonati (il cosiddetto “littering”). Erano presenti gruppi di volenterosi anche nelle frazioni di Artesina, Miroglio e Prato Nevoso, oltreché nel capoluogo del Comune.

L’iniziativa era stata preceduta da una giornata ecologica lungo la strada provinciale tra le frazioni Gosi e San Giacomo a cura del Forum Giovanile comunale di Frabosa Sottana, da sempre molto sensibile alle tematiche ambientali.

"Come amministrazione comunale" - spiegano da Frabosa Sottana - riteniamo davvero significativo il messaggio trasmesso di attenzione e cura per il territorio e speriamo possa insegnare qualcosa a chi ancora getta con noncuranza per strada bottiglie di plastica, lattine e mozziconi di sigaretta oppure abbandona gli ingombranti accanto ai cassonetti, invece di consegnarli alle isole ecologiche o avvalersi del servizio mensile porta a porta fornito dall’Acem e prenotabile al numero del Municipio (0174.244.481)".

Il lavoro dei volontari a Frabosa Sottana è stato ripreso da una troupe televisiva della RAI e le immagini sono state trasmesse dal telegiornale regionale di sabato 4 giugno e inserite in uno speciale di RAI 3 sulla giornata europea dell’ambiente domenica 5 giugno.