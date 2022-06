L’acqua come fonte di vita: nel Parco Emanuele Carini di Alba un percorso didattico ripensato dai bambini [FOTO E VIDEO]

L’acqua e l’importanza della sua salvaguardia sono i temi che fanno da filo conduttore del rinnovato percorso che gli allievi di due scuole albesi hanno realizzato all'interno del parco che, in via dell’Acquedotto ad Alba, ricorda la memoria dell’ingegnere Emanuele Carini, fondatore del Gruppo Egea, mancato nel 2003.



Il lavoro realizzato da studenti e insegnanti della scuola dell’infanzia "Beppe Fenoglio" e della primaria "Gianni Rodari" è stato presentato nella mattinata di oggi, lunedì 6 giugno, alla presenza dell’amministratore delegato di Egea PierPaolo Carini e della signora Carla Perotti, rispettivamente figlio e vedova del compianto ingegnere. Al loro fianco erano anche presenti l’assessore all’Istruzione Elisa Boschiazzo, il presidente del consiglio di sorveglianza della multiservizi Giuseppe Rossetto e ovviamente una nutrita rappresentanza di bambini accompagnati dalle loro maestre.



Il percorso didattico affronta il tema dell’acqua e della tutela ambientale attraverso una serie di pannelli ridisegnati proprio dai bambini delle scuole coinvolte nel progetto. Ognuno di questi racconta una storia legata all’acqua, a come preservarla in quanto bene ambientale patrimonio di tutti e a tutta la flora e la fauna, che grazie all’acqua ci permette di vivere in un mondo migliore.



Sul retro dei cartelli figurano invece altrettante immagini che vedono protagonisti gli stessi bambini, realizzate da Rossana Vidale, per quella che in sostanza diventa una mostra fotografica tematica, permanente e a cielo aperto.

“Ho trovato particolarmente opportuna l’idea avuta dalle insegnanti dell’Istituto Comprensivo Piave San Cassiano di rifare tutti i pannelli esplicativi – spiega PierPaolo Carini –. Le insegnanti, le maestre, hanno un compito altissimo nei confronti dei bambini e con questa iniziativa hanno dimostrato di esserne pienamente all’altezza. Noi in tutto questo siamo solo uno strumento, loro hanno dato la dimostrazione di che cosa significhi capire le nuove generazioni e come portarle verso un futuro migliore”.



Proseguendo nel suo intervento l’ingegner Carini ha espresso l’auspicio che, anche mettendo a disposizione dei mezzi, "questo parco possa essere aperto sempre di più e molto di più anche alle scuole che non sono di Alba, a partire dalle scuole elementari dei paesi vicini. Questo spazio parla dell’acqua, che è alla base della nostra vita e di tutta la vita sulla terra. Credo sia molto importante poter portare qui i bambini, in un luogo dove si può spiegare meglio e con maggior sensibilità qualsiasi tematica legata all’ambiente e alla sostenibilità”.

Giuseppe Rossetto è poi intervenuto parlando di commistione tra persone e territorio: “Con questo lavoro si sono uniti il territorio e le persone, la conoscenza e l’anima, perché i pannelli sono fatti da un lato di Territorio e nozioni scientifiche e dall’altra di bambini che negli scatti fotografici prendono in forma esperienziale contatto con l’acqua”.L’assessore all’Istruzione Elisa Boschiazzo, presente per il Comune di Alba, ha rivolto un saluto ai presenti: “Ringrazio le insegnanti per la loro inventiva, per la capacità di educare i giovani del domani a temi importanti come questi anche attraverso metodi non tradizionali”.Anche la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Elena Maria Ciarli è intervenuta concludendo con un saluto ai piccoli studenti: “Dovete essere orgogliosi del fatto che questo lavoro che avete svolto consente non solo a voi di imparare, ma sarà un regalo speciale anche per tutti i visitatori del parco e per i bambini che verranno dopo di voi”.