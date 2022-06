Mercato in Musica all'auditorium Borelli di Boves

Per il penultimo appuntamento con la rassegna di Mercato in Musica organizzata dal Comune di Boves e La Fabbrica dei Suoni, sabato 11 giugno alle ore 10,30 presso l'auditorium Borelli, Simone Sims Longo propone “Simultanea e astrazioni”.



Una performance audiovisiva multicanale che presenta in versione live i brani dell'album pubblicato su Solitunes Records.



L'origine del lavoro deriva dal fascino per gli stimoli sonori che ci circondano e che inconsapevolmente creano figure complesse diventando un'esperienza acustica personale.



L’intento compositivo scaturisce dalla volontà di creare e controllare delle texture organiche can-gianti che combinano suoni naturali e suoni di sintesi.



Il video estende le possibilità soniche e si unisce all'audio con una correlazione di visual music creando una nuova dimensione sensoriale.