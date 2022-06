Per i giovani studenti delle superiori un viaggio virtuale nella Finanza Sostenibile con Banca d'Alba

Lunedì 6 giugno al Teatro Sociale di Alba, Banca d’Alba ha incontrato gli studenti delle scuole superiori del territorio per un momento di riflessione sull’importante tema della Finanza Sostenibile, individuando in essa una valida soluzione per fermare la drammatica deriva verso la quale sta precipitando il nostro Pianeta.



E’ stato proposto un “viaggio” virtuale per comprendere cosa sta accadendo alla Terra a causa del nostro comportamento irresponsabile. Con Elvio Curti, Vice Direttore Generale di Banca d’Alba, si è analizzato, attraverso video e immagini di casi concreti, quello che è stato documentato in giro per il mondo e su cui è fondamentale fermarci a riflettere.



Si è inoltre discusso su cosa accade, presto o tardi, alle aziende che mancano di sostenibilità e cosa invece premia gli esempi di eccellenza sostenibile, i cui titoli quotati in borsa aiutano il risparmiatore ad ottenere il “doppio rendimento”, per se stesso e per il Pianeta.

Durante l’incontro non è stato menzionato alcun prodotto, in quanto l’obiettivo era quello di sensibilizzare, soprattutto le nuove generazioni, sul fatto che non è più possibile demandare, ma occorre coniugare l’impiego del proprio risparmio al rispetto dell’ambiente.



Fabio Sansalvadore, Professore di Economia Aziendale all’Istituto di Istruzione Superiore Luigi Einaudi: «L’iniziativa di Banca d’Alba, relativamente ai temi della Finanza Sostenibile e più in generale della sostenibilità d’impresa, è sicuramente un’attività molto apprezzabile poichè spinge i ragazzi a riflettere su tematiche molto rilevanti. E’ importante oggi far ragionare gli studenti su come i comportamenti sostenibili si riflettano sulla nostra vita di tutti i giorni e su come la sostenibilità aziendale si traduca anche in un benessere per le vite future e per l’ambiente».