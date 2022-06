Referendum Giustizia, Claudio Marengo (Radicali Cuneo) in sciopero della fame

“Dalla mezzanotte di ieri e per 24h aderirò allo sciopero della fame in segno di protesta critica nei confronti dell'AGCOM”. Lo dichiara in una nota stampa Claudio Marengo dell’Associazione Radicali Cuneo “Gianfranco Donadei” e militante del PRNTT.

Continua il radicale: “Il 12giugno si voteranno dei referendum di cui nessuno sa nulla. I media pubblici tacciono o propongono informazione in merito in orari assurdi. L’AGCOM è stata richiamata da un esposto firmato dal Partito Radicale e dall’Associazione nazionale lista Marco Pannella per adempiere ai suoi obblighi: violazione della legge 28/2000. Ciò il 21 maggio con obbligo di risposta in 48h. Ad oggi nulla! Dopo aver intrapreso ogni via legale, insieme ad altri volenterosi cittadini italiani (Irene testa e Roberto Calderoli, su tutti a cui va la mia solidarietà e il valore simbolico del mio gesto) abbraccio questa lotta per il rispetto della legge in materia di comunicazione. Si faccia ciò che si deve e accada quel che può!”, conclude Marengo.