"Tutto un affare speciale - le donne del '42" in scena al Politeama Boglione di Bra

“TUTTO UN AFFARE SPECIALE – Le donne del ‘42” è il racconto di Margherita, la storia di Luigia, l’eroismo di Dolores… È una narrazione in danza che vede protagoniste le donne che, durante lo svolgimento della Seconda Guerra Mondiale, in sordina, hanno ricoperto un ruolo fondamentale nel corso degli eventi: talune badando alla casa, seguendo la campagna, gestendo la famiglia, altre prendendo parte in prima persona alla Resistenza a fianco degli uomini, altre ancora fungendo da staffette.

“Tutto un affare speciale - le donne del ‘42” è il frutto di un approfondita ricerca effettuata, per mesi, da Cristina Surace (ballerina, coreografa e Direttrice Artistica presso l’ A.S.D. Danzarte Cherasco) che, grazie alla collaborazione con l’A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) ed ai racconti della nonna materna Margherita (alla quale è dedicato lo spettacolo), ha potuto portare alla luce le vicissitudini che hanno caratterizzato il vissuto di molte donne durante Il Secondo Conflitto Mondiale. TUTTO UN AFFARE SPECIALE- LE DONNE DEL ’42, Venerdì 24 Giugno ore 21:00, presso il Teatro Politeama Boglione di Bra.

DA UN‘ IDEA DI : Cristina Surace REGIA DI : Cristina Surace e Vincenzo Santagata COREOGRAFIE DI: Cristina Surace e Samanta Zisa

IN SCENA: Cristina Surace, Fulvia Roggero e il Corpo di Ballo Danzarte Cherasco PRODUZIONE: Danzarte Cherasco FOTOGRAFIA DI: Gio Confalone A.S.D. DAZANRTE CHERACSO, +39 342 862 8820, danzartecherasco@gmail.com, Via Carlo Alberto, 19, Cherasco 12062