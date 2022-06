Una vendita speciale: a Dronero il vino dei bambini della primaria

Una vendita davvero speciale quella che sabato 4 giugno ha visto coinvolti a Dronero i bambini delle classi quarte e di una quinta della scuola primaria di piazza Marconi. A esserne oggetto ben 173 bottiglie di vino realizzate durante l'intero anno scolastico attraverso un progetto agli orti didattici, possibile grazie all'impegno e alla preziosa collaborazione tra l'Istituto Comprensivo e l'associazione dronerese Mastro Geppetto.



I bambini protagonisti attivi in tutte le fasi del progetto. Si è iniziato a ottobre con la vendemmia, la raccolta e la pigiatura a piedi nudi; un secondo momento poi nel periodo di Pasqua, con l'imbottigliamento, e la vendita appunto sabato pomeriggio.



Da parte dei bambini anche la realizzazione dell'etichetta, che ha visto una "gara di creatività", ma soprattutto, ancora una volta, il loro coinvolgimento: un fare il cui scopo è la vera bellezza.



"La cura, ricorda, sarà sempre la più bella scelta che tu possa fare. Parola di piantina!". A ogni bambino, da parte delle maestre, è stata consegnata una piantina, omaggio e profondo significato racchiuso.



Presente la dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola: "Sono stati davvero in gamba questi bambini! Un ringraziamento speciale alle maestre che hanno seguito il progetto, impegnandosi molto!".



Un continuare una strada anche non facile, oltre l'insegnamento delle materie dare l'opportunità ai bambini di fare esperienze concrete e a contatto con la natura. Progetti ambizioni che vedono racchiusa una grande tenacia. Il ricavato dalla vendita verrà devoluto per due importanti progetti scolastici: il primo con la città di Imperia nella creazione di un Uliveto e il secondo con la città di Barolo per la realizzazione di un vigneto.