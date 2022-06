Calcio under 21, gli azzurri superano il Lussemburgo e si avvicinano agli Europei: in campo (all'esordio) Fabio Miretti

Si è conclusa con la vittoria della nazionale italiana under 21 per tre a zero la gara, iniziata alle 18 di oggi (lunedì 6 giugno), contro il Lussemburgo. Goal di Vignato, Pellegri e Gaeatano. Si tratta di un breve torneo al termine del quale si tireranno le somme rispetto alle qualificazioni per l'Europeo.



Al debutto assoluto con la maglia azzurra anche il centrocampista diciannovenne Fabio Miretti, saluzzese d'origine.

Schierato titolare da mister Paolo Nicolato ma già a carriera avviata dopo le presenze in maglia juventina, Miretti - il cui idolo indiscusso è Pavel Nedved ma che per il percorso intrapreso viene accostato alla figura di Claudio Marchisio come 'juventino doc' - ha sostenuto di voler tornare, a fine torneo, in under 18 per giocarsi l'Europeo, senza badare troppo alle vacanze estive.

L'Italia risulta in cima alla classifica del girone, in pole position per l'agognata qualificazione. Giovedì 9 giugno il match contro la Svezia.