Ciclismo, Matteo Sobrero non vuole fermarsi: "Proverò a difendere il titolo di campione italiano a cronometro"

Il ciclismo italiano sta imparando a conoscere, sempre di più, il nome di Matteo Sobrero, corridore classe '97 di Montelupo Albese, da ottobre in forza all'australiano Team BikeExchange.

Dopo il titolo di campione nazionale a cronometro, conquistato un anno fa a Faenza, Sobrero si è messo in evidenza nell'ultimo Giro d'Italia (il terzo personale), aggiudicandosi anche la tappa conclusiva in quel di Verona.

Mercoledì scorso ha ricevuto il caloroso abbraccio della sua Montelupo Albese nel corso di un evento appositamente organizzato per rendergli omaggio.

Matteo Sobrero: "Il saluto di Montelupo Albese è stato inaspettato, mi è piaciuto molto. E' stato bello tornare a casa, c'erano tanti miei concittadini e gente da fuori. Una bella emozione respirare quell'atmosfera nel paese in cui sono cresciuto e dove, naturalmente, ho mosso i miei primi passi in bicicletta. Il bilancio del mio Giro 2022 è più che positivo. Volevo fare bene, mettendomi in evidenza e ci sono riuscito. Era il mio terzo Giro e volevo affrontarlo con le giuste ambizioni. La partenza in terra ungherese è stata ottima, sono riuscito a conquistare la maglia bianca e portarla in Italia, conservandola per un paio di giorni. La parte centrale del Giro l'ho sofferta di più, complice il grande caldo. Nella parte conclusiva, trovando sulle montagne una temperatura più fresca, la mia condizione è migliorata. Mi sono allora concentrato sulla crono finale, il cui percorso era adatto alle mie caratteristiche. Con la squadra abbiamo l' abbiamo messa nel mirino, come obiettivo, riuscendo a portarla a casa. Team BikeExchange? Sono contento, mi sono trovato bene fin dal primo momento. C'è un alto livello ed il lavoro svolto ha già dato i suoi frutti. C'è tanta Italia nella squadra, mi hanno tutti accolto alla grande. Prossimi obiettivi? Il Giro di Slovenia, innanzitutto. Poi proverò a difendere il titolo di campione italiano a cronometro. Non sarà facile, ne sono consapevole. Ma per un anno credo di avere onorato quella maglia."