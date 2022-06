Bici urtata da un camion in corso Barale a Borgo San Dalmazzo, donna in codice verde

Nessuna grave conseguenza per l'incidente stradale che si è verificato questa mattina, lunedì 6 giugno, in corso Barale a Borgo San Dalmazzo. Per cause in corso di accertamento, un camion ha urtato una bici condotta da una donna. La signora è caduta a terra.

Il fatto è accaduto intorno alle 7.30 in prossimità delle strisce pedonali di fronte alla pizzeria Marechiaro.

Sul posto i carabinieri e un'ambulanza dell'emergenza sanitaria. La donna è stata condotta al Santa Croce. Per lei, fortunatamente, un codice verde.