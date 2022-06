Cuneo, pietre contro un’auto in transito sotto un cavalcavia

A nemmeno una settimana dall’esecuzione degli arresti domiciliari nei confronti dei tre giovani ora indagati per tentato omicidio per quanto avvenuto nel febbraio scorso a Busca ( leggi qui ), un altro episodio di lancio di pietre ai danni di un'automobile è avvenuto questa volta a Cuneo, dal cavalcavia che sovrappassa il primo tratto di via Castelletto Stura, nella zona della concessionaria Citroen Armando.

Il fatto risale alla serata di sabato. A denunciarlo la stessa vittima del pericoloso episodio, una donna passata sotto al cavalcavia con la propria automobile, sulla quale viaggiavano anche i suoi bambini: "Attenzione a chi transita sotto il cavalcavia vicino alla Citroen tra Borgo San Giuseppe e Madonna delle Grazie – ha scritto denunciando l’accaduto tramite i social –. Questa sera (sabato, ndr), intorno, intorno alle 21.30-22, mi hanno tirato delle pietre mentre passavo in auto! Sono 4 'ragazzini' che tirano le pietre alle autovetture. Sono nascosti tra i furgoni del piazzale Citroen o sopra il cavalcavia (…)".



L’episodio viene confermato dalle forze dell’ordine, dalle quali non emergono però maggiori dettagli. Sono in corso indagini per risalire all’identità dei responsabili.