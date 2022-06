Furto con spaccata ai danni del centro Samsung di via Silvio Pellico a Cuneo

Furto nella notte, tra sabato 4 e domenica 5 giugno, al centro Customer Service della Samsung in via Silvio Pellico 13 a Cuneo.

L'allarme è scattato attorno alle 4. Il titolare del centro, Adriano Manzo, è stato chiamato dalla Polizia di Stato, intervenuta sul posto. Al suo arrivo ha trovato il vetro della porta di ingresso completamnete sfondato e il blocco di cemento, la base di un ombrellone, utilizzato per la spaccata.

Rubati solo quattro telefoni in vetrina. "Noi facciamo assistenza, non vendita. Il responsabile è stato indivduato praticamente subito, un pregiudicato, ma non una persona della zona. Qui non abbiamo mai avuto problemi, siamo qui da due anni ed è la prima volta che subiamo danni o tentativi di furto. Tra l'altro, nella fuga, il responsabile ha rotto due dei quattro telefoni", spiega il titolare.

Stamattina è in corso l'intervento di sostituzione della porta di vetro.