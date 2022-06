Oggi Stefano Tacconi verrà sottoposto a un nuovo intervento

Stefano Tacconi con il figlio Andrea in un'immagine postata da quest'ultimo sui propri profili social

Come già accaduto nelle scorse settimane, al di là dei bollettini medici diffusi dall’ospedale di Alessandria – dove l’ex portiere della Juventus è ricoverato dallo scorso 23 aprile a seguito di una emorragia cerebrale che lo ha colpito mentre si trovava ad Asti, ospite delle “Giornate delle Figurine” – un importante aggiornamento sulle condizioni di salute di Stefano Tacconi viene da suo figlio Andrea.



Che nel pomeriggio di ieri ha scritto sui suoi profili social: “Domani (oggi, per chi legge, ndr.) papà verrà sottoposto ad un altro intervento chirurgico, supererà anche questa ” Un post subito subissato di like e di commenti di incoraggiamento, ben al di là della mera ‘fede’ calcistica.

La notizia del nuovo intervento è stata confermata ad alcune agenzie di stampa dall’azienda ospedaliera, che in corso di giornata dovrebbe diffondere un nuovo bollettino medico.