“Vai troppo veloce” e picchia a sangue l’amico al volante: condannato

Nell’aprile 2021 quattro amici a bordo di un'auto stavano viaggiando sulla strada che dalle pozze di Vinadio porta a Demonte, quando a un certo punto una discussione scatenò l’ira di F.F., ex titolare di una palestra a Borgo Gesso, che picchiò a sangue il guidatore dell’auto.

La passeggera seduta sul sedile posteriore, spaventata dall’eccessiva velocità tenuta dal conducente, scoppiò a piangere in preda a un attacco di panico. F.F., che sedeva accanto all’amico alla guida, si infuriò perché questi non avrebbe rallentato e, dopo avergli tirato il freno a mano ‘gli disse di fermarsi e di scendere’.

“Mi ha tirato un pugno sull’occhio - ha riferito il guidatore in tribunale -. Io ho reagito, ma lui è molto più grosso di me. Ha continuato a picchiarmi anche quando sono caduto a terra. Mi ha massacrato. Poi sono risalito in macchina e abbiamo chiamato l’ambulanza. La prognosi è stata di 30 giorni, ma dopo due settimane dovevo tornare a lavorare. I punti li ho tolti dopo due settimane. Da quel giorno non l'ho più visto”.

A cercare di calmare la ragazza, che ha raccontato di aver visto le mani sporche di sangue di F.F., era stata la fidanzata dell’aggredito, seduta anche lei sul sedile posteriore: “Non ho assistito al momento dell’aggressione perché mi stavo occupando della mia amica. Poi mi sono girata e ho visto il mio fidanzato col volto sanguinante. Abbiamo cacciato F.F. e una volta arrivati a Demonte abbiamo chiamato l’ambulanza”.

Per F.F., accusato di lesioni, il pubblico ministero ha chiesto una pena di un anno di reclusione. Di contro, la difesa, rappresentata dall’avvocato Alessandro Ferrero, ha sostenuto che “non sappiamo chi ha aggredito chi. Non è stato provato che abbia iniziato F.F. Se davvero la persona offesa temeva la sproporzione fisica avrebbe dovuto chiudersi in auto e andare subito via, invece è sceso nonostante conosca il tipo e la sua stazza. Lo ha visto arrabbiato ed è sceso lo stesso”.

Il giudice ha condannato l’imputato a dieci mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.