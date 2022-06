Controllo di gestione: cos’è e come funziona? Ne parla Giuseppe Di Domenico

ll Codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza (di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019) entrerà in vigore il prossimo 15 luglio 2022, dopo diversi rinvii a causa del virus Covid-Sars19.

Secondo la nuova impostazione data dal legislatore, ogni azienda in Italia sarà obbligata per legge a dotarsi di un sistema di controllo di gestione aziendale.

Tra gli articoli già applicabili spicca, infatti, la modifica all’articolo 2086 del Codice Civile che impone di “…istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale“. Dunque l’adeguamento varrà per tutti i tipi di azienda, non più esclusivamente per le S.p.A.

Abbiamo intervistato in merito il dott. Giuseppe Di Domenico, consulente per le PMI specializzato nella gestione finanziaria, nel controllo di gestione strategico e nel ripianamento dei debiti aziendali grazie all’autofinanziamento.

Dott. Di Domenico, ci spiega prima di tutto cosa si intende per “controllo di gestione aziendale”?

Il sistema di controllo di gestione è uno strumento per la pianificazione e il controllo dell’andamento aziendale. Si basa sui bilanci, ma non solo, dunque ha bisogno di dati storici, dettagliati, affidabili e tempestivi.

Ma anche bisogno di dati prospettici e di previsioni.

Purtroppo, tanti imprenditori in Italia non hanno una contabilità precisa, non monitorano i KPI e non hanno alcun sistema di reportistica direzionale, ovvero un insieme di documenti di sintesi delle performance dei diversi che permettono di capire come sta andando la propria azienda.

Quasi nessuno prepara un piano industriale e pochissimi declinano nel budget i loro obiettivi imprenditoriali.

Ma spesso mancano anche gli strumenti di controllo elementari.

Dalle interviste agli imprenditori che abbiamo intervistato in questi 15 anni emergono dati allarmanti:

● Il 93,5% non ha mai predisposto un sistema di controllo di gestione;

● il 76,2% non ha uno scadenzario fatture;

● l’87,1% non ha lo scadenzario dei pagamenti da ricevere.

Al contrario, chi vuole controllare l’azienda attraverso i numeri per evitare sorprese deve seguire almeno le seguenti 3 best practice:

● scadenziario di tesoreria aggiornato

● scadenziario dell’aging dell'indebitamento commerciale

● monitoraggio costante degli scostamenti patrimoniali, economici e finanziari

Se l’imprenditore non padroneggia gli strumenti per analizzare i dati della propria azienda prenderà decisioni secondo il metodo UIO (urgenza, istinto, ottimismo), in maniera reattiva rispetto ai problemi che sorgono di volta in volta.

L’ideale invece sarebbe adottare la metodologia PNP (pianificazione, numeri, prudenza).

Ogni inizio anno bisognerebbe definire obiettivi aziendali e dividerli in sotto obiettivi per i vari reparti della propria azienda.

Un sistema di controllo di gestione serve dunque a:

● misurare i progressi dell’azienda o i momenti di stallo

● stabilire gli interventi correttivi

Perché l’obbligo di controllo di gestione rappresenta un’opportunità per l’imprenditore?

Perché conoscere i risultati ottenuti dalla propria azienda permette all’imprenditore di mettere in pratica tre azioni decisive per un futuro di prosperità, ovvero:

cambiare le strategie in corso d’opera (qualora quelle che si stanno adottando non incontrino successo sul mercato); decidere su quali investimenti puntare e quali dismettere perché a ROI (Return On Investment) negativo; accorgersi in maniera preventiva dei segnali che anticipano eventuali crisi aziendali .

Esattamente come una mappa che ti indica il tragitto da seguire, quando ti muovi in un territorio sconosciuto, il sistema di controllo di gestione ti consente di sapere in ogni momento qual è la posizione della tua azienda rispetto al percorso programmato.

Quali sono i rischi normativi ai quali va incontro l’imprenditore che non si adegua?

Qualora l’imprenditore non adotti tempestivamente un modello organizzativo adeguato ai sensi dell’art 2086 c.c. secondo comma, potrebbero scattare a suo carico sanzioni civili e penali.

La normativa è in evoluzione, quindi ad oggi non è possibile capire in cosa consisteranno, ma l’orientamento è chiaro: sanzionare chi non si adopera per monitorare i risultati aziendali ed agire per tempo.

Al di là dei rischi derivanti dalle nuove norme, va considerato quale problema crea a monte un mancato controllo di gestione.

Non avere a disposizione un sistema di controllo di gestione adeguato alla struttura aziendale, come succede a quasi tutti gli imprenditori con i quali sono entrato in contatto negli ultimi 15 anni, aumenta la probabilità di essere travolti da una crisi finanziaria.

Senza il controllo di gestione non solo è estremamente rischioso guidare un’azienda, ma addirittura impossibile impostare un processo di ristrutturazione aziendale. Questo perché, nel momento di crisi, l’imprenditore rischia di sprecare i pochi soldi che gli restano per fare azioni assolutamente inutili.

Può bastare dotarsi di un software per il controllo di gestione aziendale per essere conformi all’obbligo di legge?

Inserire in un programma i dati contabili per ottenere le famose tabelle con i Key Perfomance Indicators e fogli pieni di grafici di varia forma e colore è del tutto irrilevante, se quest’azione non viene inserita in un processo più ampio e una visione più estesa.

Il “Cruscotto di Controllo” è inutile se non sai interpretarlo e se, sulla base di quello che leggi, non sai come agire per correggere il tiro. Sarebbe come avere davanti il cruscotto della tua auto, senza sapere cosa indicano quei numeri, quelle lancette e quelle lucine, né cosa fare quando si accendono tutte come le lampadine dell'albero di Natale.

Il vero Controllo di Gestione, quello a cui la legge si riferisce, è molto di più.

È legato alla strategia dell’azienda e funzionale al monitoraggio del suo andamento e per implementarlo non si parte dalla contabilità, ma dal modello di business, dalla strategia e dagli obiettivi aziendali.

Cosa serve per implementare correttamente un sistema di controllo di gestione?

Quello di cui un imprenditore ha bisogno è un Sistema di Controllo di Gestione Strategico. È così che lo definisco io. Il Sistema di Controllo di Gestione Strategico è un framework strutturato per controllare l’andamento della tua azienda che:

● parte dall’analisi dell’azienda,

● verifica lo status quo,

● interpreta la strategia alla luce delle intenzioni dell’imprenditore,

● analizza il business model,

● pianifica gli interventi e gli indicatori da monitorare,

● ti aiuta a capire se gli interventi effettuati stanno portando i risultati attesi.

E non lo fa una volta sola, ma li monitora in maniera costante, proprio per fornire all’imprenditore una valutazione aggiornata sull’andamento dell’attività.

Meglio scegliere una figura interna per il controllo di gestione o affidarsi a un consulente esterno?

Quello che ripeto sempre è che l’imprenditore non può pensare di fare tutto da solo, ma deve farsi aiutare da chi può supportarlo in questo lavoro, per dedicarsi a portare soldi in azienda. Tentare di risolvere la situazione procedendo per tentativi è la cosa peggiore che possa fare.

Precisato questo, avere un direttore finanziario o CFO (Chief Financial Officer) non è sempre sostenibile, a livello di costi, per tante PMI italiane.

Ecco perché ritengo ci siano maggiori vantaggi nel prendere in affitto un consulente per PMI esperto nella gestione finanziaria che supporti e formi l’imprenditore, anche per un tempo limitato, nel controllo di gestione aziendale. Questi vantaggi sono almeno tre:

Implementi le tue idee più velocemente, tramite azioni e interventi rapidi ed efficaci. Risparmi il tempo che ti toccherebbe investire nella ricerca autonoma di soluzioni. Capisci tempestivamente se la strada che stai seguendo è in linea con gli obiettivi da raggiungere e mantieni il controllo sui risultati della tua azienda.

Personalmente offriamo anche una consulenza preliminare, gratuita e non vincolante, all’interno della quale stabiliamo i servizi da offrire solo in base alle necessità effettive dell’impresa.

Ringraziamo il dott. Di Domenico per la sua disponibilità.