Osteopati e Fisioterapisti: come scegliere il giusto software di gestione dello studio?

Più qualità, più produttività e meno perdite di tempo sono le prerogative che ogni professionista auspica per il proprio lavoro. Si tratta di un argomento molto sentito soprattutto dai tanti professionisti della salute ed in particolar modo dagli osteopati e dai fisioterapisti che perdono molto tempo tra scartoffie, cartelle cliniche, appuntamenti con i pazienti annotati su agende cartacee, fatture scadute e così via. La trasformazione digitale è essenziale anche per le professioni mediche. Anche questa categoria di professionisti, che è parte integrante di questo universo, è naturalmente interessata.

Un gestionale per organizzare il proprio studio

L'adozione di un gestionale fisioterapisti è lungi dall'essere un semplice gadget, ma si presenta come una vera e propria soluzione che, attraverso varie funzionalità, apre altre prospettive per i professionisti. Tra procedure amministrative, scadenze e attività quotidiane, l'agenda del fisioterapista si riempie rapidamente. Con un software di gestione, oltre a non essere sommerso dalla carta, il professionista sanitario ha un assistente digitale che alleggerisce il suo carico di lavoro dando l'opportunità di concentrarsi sulla cura del paziente. Il software tiene conto anche della fatturazione, dell'invio delle fatture e si adatta a diversi metodi di pagamento. Il risparmio di tempo si fa sentire anche nella registrazione contabile, che è automatizzata senza alcun spreco di carta, rendendo la gestione più green e sostenibile.

Quali sono le caratteristiche del gestionale e quali vantaggi se ne possono trarre?

Questo software permette di annotare gli appuntamenti in un'agenda chiara con un semplice click, accedere a tutti i documenti importanti, passare da una cartella clinica all'altra, dal monitoraggio delle cure alla fatturazione del paziente in un attimo, e senza chiudere nulla grazie alle schede e alla funzione multitasking. Grazie al software si guadagna in produttività, risparmiando tempo e limitando gli errori per una gestione impeccabile e una reale vicinanza ai propri pazienti. Per garantire l'effettiva presenza dei pazienti agli appuntamenti, l'applicazione può essere anche configurata per l'invio di notifiche di promemoria tramite SMS o e-mail.